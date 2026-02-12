Festival Forêts en scène Saint-Dizier

Festival Forêts en scène

Forêt communale de Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Tout public

A l’occasion de la Journée internationale des forêts, plongez au cœur de la nature avec le Festival Forêts en Scène ! Les forestiers et forestières de l’ONF vous invitent à découvrir la forêt en proposant des naimations et un jeu de piste. .

Forêt communale de Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 6 46 09 45 30

