Festival Forêts en Scène Parking du Monastère Sully

Parking du Monastère Forêt domaniale des Battées Sully Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2026-03-25 14:00:00
fin : 2026-03-25 17:00:00
Date(s) :
2026-03-25
À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF.
Partez en exploration à travers la forêt des Battées, un écrin de nature à Sully, et découvrez la richesse de cet espace boisé. Lors de cette randonnée, apprenez à identifier les différentes essences d’arbres et observez la faune qui y évolue. Un moment idéal pour s’évader et se reconnecter à la nature, tout en découvrant les missions de gestion forestière pour préserver ce trésor écologique.
Nombre de place limité à 20 personnes. .
Parking du Monastère Forêt domaniale des Battées Sully 71360 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38
