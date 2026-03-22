Festival Format Court : projection de 5 courts métrages soutenus par la Ville de Paris Studio des Ursulines Paris

Les courts métrages diffusés :

Fille du calvaire (2012) de Stéphane Demoustier , réalisateur du long métrage récemment césarisé L’inconnu de la grande arche

, réalisateur du long métrage récemment césarisé L’inconnu de la grande arche Tout le monde dit je t’aime (2010) de Cécile Ducrocq , petit bijou d’humour et de douceur sur l’adolescence

, petit bijou d’humour et de douceur sur l’adolescence Pas le niveau (2018) de la comédienne Camille Rutherford , passée derrière la caméra pour cette comédie décalée sur le monde du lancer de disque

, passée derrière la caméra pour cette comédie décalée sur le monde du lancer de disque L’avance (2024) du jeune et prometteur réalisateur Djiby Kebe , présélectionné aux César 2026

, présélectionné aux César 2026 Love he said (2018) d’Inès Sedan, film d’animation poétique sur la figure de Bukowski

À propos du Fonds d’aide au court métrage de la Ville de Paris Lancé en 2006 en partenariat avec le Centre National du Cinéma et de l’image animé, le Fonds d’aide à la production de court métrage de la Ville de Paris a apporté son soutien à près de 250 projets et autant de productrices et producteurs, réalisatrices et réalisateurs parmi lesquels Alice Diop, Chloé Mazlo, Nicolas Pariser, Céline Devaux ou encore Jeanne Herry. Il est piloté au sein de la Direction des affaires culturelles de la Ville de Paris par la Mission Cinéma.

En savoir plus sur le Fonds d’aide au court métrage

À l’occasion du festival Format Court (8-12 avril), la Ville de Paris organise une soirée spéciale dédiée aux films soutenus par son Fonds d’aide au court métrage autour de la thématique « au-delà des apparences ».



La projection se tiendra en présence des membres du jury du Fonds et sera suivie d’une rencontre avec les équipes des films dont notamment Stéphane Demoustier, réalisateur et producteur.

Le jeudi 09 avril 2026

de 19h00 à 21h00

payant

Plein tarif : 8,90 €

Tarif réduit : 7,40 €

Moins de 26 ans : 6,40 €

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-09T19:00:00+02:00_2026-04-09T21:00:00+02:00

Studio des Ursulines 10, rue des Ursulines 75005 Paris



Afficher la carte du lieu Studio des Ursulines et trouvez le meilleur itinéraire

