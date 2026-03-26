Festival FORMATS #6 Rencontres de la BD et de l’illustration Salle multifonctions Augan

Festival FORMATS #6 Rencontres de la BD et de l’illustration

Salle multifonctions Place de la Liberté Augan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Le festival FORMATS revient pour sa 6ᵉ édition le dimanche 12 avril 2026 à Augan.

Cette journée est consacrée à la bande dessinée, à la littérature jeunesse illustrée et aux arts graphiques. Le Village BD & Illustration réunira près de 40 exposants maisons d’édition, fanzines, illustrateurs et artistes aux univers variés, utilisant différentes techniques comme le dessin, la sérigraphie, la risographie ou la gravure. Des tatoueurs seront également présents.

Deux artistes-auteurs invités participeront à l’événement

>Alma, illustratrice de la BD À Voie Haute,

>Stéphane Fert, auteur notamment de la bande dessinée La Marche-Brume

Ils prendront part à une interview publique radiodiffusée ainsi qu’à une séance de dédicaces organisée avec la librairie La Grange aux Livres.

Tout au long de la journée, le public pourra profiter d’expositions, d’ateliers artistiques, d’animations et d’un plateau radio installé au cœur du village BD. Animé par Timbre FM et le podcast La Bande FM, ce direct proposera interviews, chroniques, jeux et tables rondes, diffusés en continu et relayés sur Radio BOA.

Le dimanche 12 avril 2026, de 10h à 19h, à la salle multifonctions d’Augan.

L’entrée est fixée à 3 € pour les adultes (gratuit pour les enfants) et toutes les animations et expositions sur place sont gratuites. .

Salle multifonctions Place de la Liberté Augan 56800 Morbihan Bretagne

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L’événement Festival FORMATS #6 Rencontres de la BD et de l’illustration Augan a été mis à jour le 2026-03-26 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande