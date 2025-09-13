Festival Fort de sens #2 rue de Bertheaume Plougonvelin

Festival Fort de sens #2 rue de Bertheaume Plougonvelin samedi 13 septembre 2025.

Festival Fort de sens #2

rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 15:00:00

fin : 2025-09-13 00:00:00

Date(s) :

2025-09-13

Entrée libre, ouvert à toutes et tous.

Festival d’arts de rue, musique et artisanat local.

Bar et mangeaille sur place.

Pas de CB ! Espèces uniquement. .

rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 81 19 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Fort de sens #2 Plougonvelin a été mis à jour le 2025-08-23 par OT IROISE BRETAGNE