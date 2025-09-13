Festival Fort de sens #2 rue de Bertheaume Plougonvelin
Festival Fort de sens #2
rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin Finistère
Début : 2025-09-13 15:00:00
fin : 2025-09-13 00:00:00
2025-09-13
Entrée libre, ouvert à toutes et tous.
Festival d’arts de rue, musique et artisanat local.
Bar et mangeaille sur place.
Pas de CB ! Espèces uniquement. .
rue de Bertheaume Fort de Bertheaume Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 73 81 19 15
