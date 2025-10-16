Festival Fragments Le Grand Parquet PARIS

Festival Fragments Le Grand Parquet PARIS jeudi 16 octobre 2025.

La même chose mais pas tout à fait pareille

Compagnie Grandeur nature – Anne-Sophie Turion

La même chose mais pas tout à fait pareille est une expérience collective qui sonde avec humour nos facultés d’attention à ce qui nous entoure, nos façons de nous rencontrer et d’être ensemble. En passant par l’observation, l’introspection et l’interaction, la pièce nous invite à porter nos attentions sur le détail, le juste ici, l’inconnu.e en face de soi.

tumeur ou tutu

Ume Théâtre – Émilie Faucheux

Texte puissant d’émancipation, tumeur ou tutu touche à un intime complexe : la famille. La narratrice-enfant subit les assauts de paroles violentes de sa mère et cherche dans le langage, puis les mathématiques, une issue créatrice. Alliant incarnation sensible, projections graphiques et musique, le spectacle tisse une géographie mentale et organique.

Créé et coordonné par La Loge depuis 2013, le Festival Fragments constitue aujourd’hui un espace de repérage majeur des nouvelles générations d’artistes du théâtre contemporain.

Du jeudi 16 octobre 2025 au vendredi 17 octobre 2025 :

vendredi

de 19h00 à 21h00

vendredi

de 16h00 à 18h00

jeudi

de 14h00 à 16h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-16T17:00:00+02:00

fin : 2025-10-18T00:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-16T14:00:00+02:00_2025-10-16T16:00:00+02:00;2025-10-17T16:00:00+02:00_2025-10-17T18:00:00+02:00;2025-10-17T19:00:00+02:00_2025-10-17T21:00:00+02:00

Le Grand Parquet Jardins d’Eole – 35 rue d’Aubervilliers 75018 PARIS

https://www.legrandparquet.fr/agenda/fragments/ +33140037223