Festival F(r)iction du réel audioguide participatif Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Festival F(r)iction du réel audioguide participatif

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Deux capsules sonores proposées par Trajet Spectacle donnant à entendre la mémoire vivante de Die des années 50/60.

Two sound bites from Trajet Spectacle, featuring the living memory of Die in the 50s and 60s.

