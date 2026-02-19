Festival F(r)iction du réel audioguide participatif Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Deux capsules sonores proposées par Trajet Spectacle donnant à entendre la mémoire vivante de Die des années 50/60.
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
English :
Two sound bites from Trajet Spectacle, featuring the living memory of Die in the 50s and 60s.
