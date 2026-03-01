Festival F(r)iction du réel Audioguide participatif Die, mémoire vivante Office de Tourisme du Pays Diois Die
Festival F(r)iction du réel Audioguide participatif Die, mémoire vivante Office de Tourisme du Pays Diois Die mardi 24 mars 2026.
Festival F(r)iction du réel Audioguide participatif Die, mémoire vivante
Office de Tourisme du Pays Diois 1 rue des jardins Die Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 09:30:00
fin : 2026-03-28 12:30:00
Date(s) :
2026-03-24
Nous passons devant eux sans les voir. Des murs, des façades, des rues familières. Pourtant, il y a peu, ces lieux vibraient autrement. Découvrez ce qu’ils furent, ce qui s’y vivait, ce qui s’y partageait. Une invitation à écouter la ville autrement.
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Office de Tourisme du Pays Diois 1 rue des jardins Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 03 03 trajetspectacle26@gmail.com
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English :
We walk past them without seeing them. Familiar walls, facades, streets. Yet, not so long ago, these places had a different vibe. Discover what they were, what was lived there, what was shared. An invitation to listen to the city in a different way.
L’événement Festival F(r)iction du réel Audioguide participatif Die, mémoire vivante Die a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme du Pays Diois