Festival F(r)iction du réel Les langues du Diois Médiathèque départementale Diois-Vercors Die

Festival F(r)iction du réel Les langues du Diois

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme

Début : 2026-03-27 18:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Anglais, russe, espagnol, japonais…Venez profiter d’une soirée conviviale où chacun pourra faire entendre sa langue à travers la lecture d’un court texte, d’une poésie, d’une chanson… ou juste écouter !

Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr

English :

English, Russian, Spanish, Japanese… Come and enjoy a convivial evening where everyone can make their language heard through the reading of a short text, a poem, a song… or just listen!

