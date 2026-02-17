Festival F(r)iction du réel Les langues du Diois Médiathèque départementale Diois-Vercors Die
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die Drôme
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Anglais, russe, espagnol, japonais…Venez profiter d’une soirée conviviale où chacun pourra faire entendre sa langue à travers la lecture d’un court texte, d’une poésie, d’une chanson… ou juste écouter !
Médiathèque départementale Diois-Vercors 2 avenue Division du Texas Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 22 22 32 mddv-die@ladrome.fr
English :
English, Russian, Spanish, Japanese… Come and enjoy a convivial evening where everyone can make their language heard through the reading of a short text, a poem, a song… or just listen!
