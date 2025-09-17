Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour Félines-sur-Rimandoule! Soyans
Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour Félines-sur-Rimandoule!
plage du gué Soyans Drôme
Début : Mercredi 2025-09-17
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Rejoignez-nous sur la plage du gué de Soyans pour un petit déjeuner partagé en musique.
plage du gué Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Join us on the ford beach at Soyans for a musical breakfast.
German :
Treffen Sie sich mit uns am Strand des Gué de Soyans zu einem gemeinsamen Frühstück mit Musik.
Italiano :
Unitevi a noi sulla spiaggia del guado a Soyans per una colazione musicale.
Espanol :
Únase a nosotros en la playa del vado de Soyans para disfrutar de un desayuno musical.
