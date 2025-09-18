Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour le Poët-Célard Félines-sur-Rimandoule
Félines-sur-Rimandoule Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-18 08:00:00
fin : 2025-09-18
Date(s) :
2025-09-18
Rejoignez-nous à la Mairie de Félines pour le petit déjeuner offert et avant le départ pour le prochain village du Poët-Célard!
Félines-sur-Rimandoule 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Join us at the Mairie de Félines for a complimentary breakfast before setting off for the next village of Le Poët-Célard!
German :
Treffen Sie uns im Rathaus von Félines für ein kostenloses Frühstück und vor der Abfahrt ins nächste Dorf Le Poët-Célard!
Italiano :
Raggiungeteci alla Mairie de Félines per una colazione gratuita prima di partire per il prossimo villaggio di Le Poët-Célard!
Espanol :
Acompáñenos a la Mairie de Félines para disfrutar de un desayuno gratuito antes de partir hacia el siguiente pueblo, Le Poët-Célard
L’événement Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour le Poët-Célard Félines-sur-Rimandoule a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme