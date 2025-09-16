Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour Soyans! Crest
Début : Mardi 2025-09-16 12:00:00
Sur le marché de producteurs de Crest: intervention musicale de l’Imperial Kikiristan.
Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
At the Crest farmers? market: musical performance by Imperial Kikiristan.
German :
Auf dem Bauernmarkt in Crest: Musikalische Darbietung von Imperial Kikiristan.
Italiano :
Esibizione musicale di Imperial Kikiristan al mercato agricolo di Crest.
Espanol :
Actuación musical de Imperial Kikiristan en el mercado de agricultores de Crest.
