Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Départ pour Soyans! Crest

Crest Drôme

Début : Mardi 2025-09-16 12:00:00

Sur le marché de producteurs de Crest: intervention musicale de l’Imperial Kikiristan.

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

At the Crest farmers? market: musical performance by Imperial Kikiristan.

German :

Auf dem Bauernmarkt in Crest: Musikalische Darbietung von Imperial Kikiristan.

Italiano :

Esibizione musicale di Imperial Kikiristan al mercato agricolo di Crest.

Espanol :

Actuación musical de Imperial Kikiristan en el mercado de agricultores de Crest.

