Festival Fulgurance dans le Haut-Roubion. Premier jour d’itinérance. Soyans
Soyans Drôme
L’Imperial Kikiristan part en itinérance. Chaque étape sera l’occasion de rencontres avec les habitant·es , de petits déjeuners et piquenique partagés, d’impromptus musicaux, de visites de lieux. Voici le programme du premier jour à Soyans!
Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Imperial Kikiristan goes on the road. Each stage will feature meetings with local residents, shared breakfasts and picnics, musical impromptus and site visits. Here’s the program for the first day in Soyans!
German :
Das Imperial Kikiristan geht auf Wanderschaft. Jede Etappe bietet die Gelegenheit zu Begegnungen mit Einwohnern, gemeinsamen Frühstücken und Picknicks, musikalischen Improvisationen und Besichtigungen von Orten. Hier das Programm des ersten Tages in Soyans!
Italiano :
Il Kikiristan imperiale si mette in viaggio. Ogni tappa sarà un’occasione per incontrare la popolazione locale, condividere colazioni e picnic, ascoltare musica improvvisata e visitare luoghi di interesse. Ecco il programma del primo giorno a Soyans!
Espanol :
Imperial Kikiristan se pone en marcha. Cada parada será una oportunidad para conocer a la gente local, compartir desayunos y picnics, disfrutar de música improvisada y visitar lugares de interés. He aquí el programa del primer día en Soyans
