Festival Fulgurance Soirée festive avec la délégation officielle du Kikiristan Concerts et spectacles à Félines Félines-sur-Rimandoule

Festival Fulgurance Soirée festive avec la délégation officielle du Kikiristan Concerts et spectacles à Félines

Salle des fêtes Félines-sur-Rimandoule Drôme

Début : 2025-09-17 19:00:00

fin : 2025-09-17

2025-09-17

Soirée festive avec la Délégation officielle du Kikiristan spectacle et autres surprises, ainsi qu’un repas convivial avec la soupe Pistou !

Salle des fêtes Félines-sur-Rimandoule 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

Festive evening with the Official Delegation of Kikiristan: show and other surprises, plus a convivial meal with Pistou soup!

German :

Festlicher Abend mit der offiziellen Delegation von Kikiristan: Show und andere Überraschungen sowie ein gemütliches Essen mit Pistou-Suppe!

Italiano :

Una serata di festa con la Delegazione Ufficiale del Kikiristan: uno spettacolo e altre sorprese, oltre a un pasto conviviale con zuppa di pistou!

Espanol :

Una velada festiva con la Delegación Oficial de Kikiristán: ¡un espectáculo y otras sorpresas, así como una comida de convivencia con sopa de Pistou!

