Festival Fulgurance Soirée festive avec la délégation officielle du Kikiristan Concerts et spectacles à Félines Félines-sur-Rimandoule
Salle des fêtes Félines-sur-Rimandoule Drôme
Début : 2025-09-17 19:00:00
fin : 2025-09-17
2025-09-17
Soirée festive avec la Délégation officielle du Kikiristan spectacle et autres surprises, ainsi qu’un repas convivial avec la soupe Pistou !
Salle des fêtes Félines-sur-Rimandoule 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com
English :
Festive evening with the Official Delegation of Kikiristan: show and other surprises, plus a convivial meal with Pistou soup!
German :
Festlicher Abend mit der offiziellen Delegation von Kikiristan: Show und andere Überraschungen sowie ein gemütliches Essen mit Pistou-Suppe!
Italiano :
Una serata di festa con la Delegazione Ufficiale del Kikiristan: uno spettacolo e altre sorprese, oltre a un pasto conviviale con zuppa di pistou!
Espanol :
Una velada festiva con la Delegación Oficial de Kikiristán: ¡un espectáculo y otras sorpresas, así como una comida de convivencia con sopa de Pistou!
