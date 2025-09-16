Festival Fulgurance Soirée festive avec la délégation officielle du Kikiristan Concerts et spectacles à Soyans Soyans

Place de la mairie Soyans Drôme

Début : 2025-09-16 18:30:00

fin : 2025-09-16

2025-09-16

L’Imperial Kikiristan part en itinérance. 1ère étape à Soyans pour une soirée festive et spectacles ! Réception festive avec la Délégation officielle du Kikiristan et Soyans Z’ensemble cérémonie de remise des clés, soirée de jumelage, spectacle…

Place de la mairie Soyans 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 68 94 kiosque@transe-express.com

English :

Imperial Kikiristan goes on the road. 1st stop in Soyans for a festive evening of entertainment! Festive reception with the Official Delegation of Kikiristan and Soyans Z?ensemble: key handover ceremony, twinning evening, show?

German :

Die Imperial Kikiristan geht auf Wanderschaft. erster Halt in Soyans für einen festlichen Abend mit Aufführungen! Festlicher Empfang mit der offiziellen Delegation aus Kikiristan und Soyans Z?ensemble: Schlüsselübergabezeremonie, Partnerschaftsabend, Aufführungen?

Italiano :

Il Kikiristan Imperiale si mette in viaggio. prima tappa a Soyans per una serata di festa! Accoglienza festosa con la delegazione ufficiale del Kikiristan e di Soyans Z?ensemble: cerimonia di consegna, serata di gemellaggio, spettacolo?

Espanol :

Kikiristán Imperial se pone en marcha. ¡Primera parada en Soyans para una velada festiva de entretenimiento! Recepción festiva con la Delegación Oficial de Kikiristán y Soyans Z?ensemble: ceremonia de entrega, velada de hermanamiento, espectáculo?

