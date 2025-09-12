Festival FullDome au Planétarium Planétarium d’Epinal Épinal

Planétarium d’Epinal MJC Belle Étoile, Rue Dom Pothier Épinal Vosges

Le Planétarium d’Épinal est fier de participer à la 4ème édition du Festival Fulldome, un événement unique entièrement dédié aux films immersifs à 360°, spécialement conçus pour les dômes de planétariums.

Rendez-vous au Planétarium d’Épinal, pour deux soirées exceptionnelles durant lesquelles 12 films internationaux seront projetés et mis en compétition pour remporter deux récompenses le Prix du public et le Prix des professionnels.

Le public joue un rôle central dans ce festival chaque spectateur pourra voter pour son film préféré grâce à un système de vote.

Ce festival est organisé par l’Association des Planétariums de Langue Française (APLF).

Planétarium d’Epinal MJC Belle Étoile, Rue Dom Pothier Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 35 08 02

English :

The Épinal Planetarium is proud to take part in the 4th edition of the Fulldome Festival, a unique event entirely dedicated to 360° immersive films, specially designed for planetarium domes.

Join us at the Épinal Planetarium for two exceptional evenings, during which 12 international films will be screened, competing for two awards: the Audience Prize and the Professional Prize.

The audience plays a central role in this festival: each spectator will be able to vote for his or her favorite film thanks to a voting system.

The festival is organized by the Association des Planétariums de Langue Française (APLF).

Reservations by telephone.

German :

Das Planetarium von Épinal ist stolz darauf, an der 4. Ausgabe des Fulldome-Festivals teilzunehmen, einer einzigartigen Veranstaltung, die ganz den immersiven 360°-Filmen gewidmet ist, die speziell für die Kuppeln von Planetarien entwickelt wurden.

An zwei außergewöhnlichen Abenden werden 12 internationale Filme im Planetarium von Épinal gezeigt, die um zwei Preise konkurrieren: den Publikumspreis und den Preis der Fachleute.

Das Publikum spielt bei diesem Festival eine zentrale Rolle: Jeder Zuschauer kann mithilfe eines Abstimmungssystems für seinen Lieblingsfilm votieren.

Das Festival wird von der Association des Planétariums de Langue Française (APLF) organisiert.

Telefonische Reservierung.

Italiano :

Il Planetario di Épinal è orgoglioso di partecipare alla quarta edizione del Festival Fulldome, un evento unico nel suo genere, interamente dedicato ai film immersivi a 360° appositamente progettati per le cupole dei planetari.

Unitevi a noi al Planetario di Épinal per due serate eccezionali durante le quali saranno proiettati 12 film internazionali, in competizione tra loro per vincere due premi: il Premio del Pubblico e il Premio Professionale.

Il pubblico ha un ruolo centrale in questo festival: ogni spettatore potrà votare il suo film preferito grazie a un sistema di votazione.

Il festival è organizzato dall’Association des Planétariums de Langue Française (APLF).

È richiesta la prenotazione telefonica.

Espanol :

El Planetario de Épinal se enorgullece de participar en el 4º Festival Fulldome, un acontecimiento único dedicado íntegramente a las películas inmersivas en 360° especialmente concebidas para las cúpulas de los planetarios.

Acompáñenos en el Planetario de Épinal durante dos veladas excepcionales en las que se proyectarán 12 películas internacionales que competirán para ganar dos premios: el Premio del Público y el Premio Profesional.

El público desempeña un papel central en este festival: cada espectador podrá votar por su película favorita gracias a un sistema de votación.

El festival está organizado por la Association des Planétariums de Langue Française (APLF).

Reserva telefónica obligatoria.

