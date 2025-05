Festival Fumetti 2025 – Manufacture Nantes, 17 mai 2025 10:45, Nantes.

Gratuit : oui Entrée libre L’entrée est gratuite, mais l’adhésion à l’association est la bienvenue ! Tout public

Rendez-vous du 22 au 25 mai 20258 pour notre kermesse graphique joyeuse et bruyante avec ses soirées, son salon d’édition indépendant, ses expositions, des rencontres, ses ateliers et des concerts. Mais quel boucan ! Quel tintamarre ! Quelle cacophonie ! Ça grrrrrrouille de brrrrruits…Des bulles, des cris dans tous les sens, des onomatopées en pagaille, des rythmes haletants, des traits grinçants, des symphonies aux couleurs stridentes !Écoutez cette fanfare de livres qui chantent, crient, dansent et savent parfois faire place au silence ! Ces albums qu’on relit en boucle, ces pages entêtantes qui restent gravées dans notre mémoire comme un tube de l’été.Malgré l’ordre donné de se taire et de rentrer dans le rang, on n’en a pas fini de vous casser les oreilles et de vous en mettre plein la vue ! Programmation (en cours) à retrouver sur : maisonfumetti.fr Manufacture des Tabacs et divers lieux nantais

Manufacture Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000