Festival FuriosFest 5ème édition Rock metal Saint-Flour

Festival FuriosFest 5ème édition Rock metal

Stade de l’Ander Saint-Flour Cantal

Tarif : 45 – 45 – 80 EUR

Pass 1 jour 45€

Pass 2 jours 80€

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

L’asso Cantal Crossbones portée par Christophe et Ernault présente le FuriosFest. Un festival de musique Rock metal sur 2 jours. L’incroyable aventure du FuriosFest se poursuit avec une 5ème édition.

Stade de l’Ander Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 23 92 32

English :

The Cantal Crossbones association, headed by Christophe and Ernault, presents FuriosFest. A 2-day rock metal music festival. The incredible FuriosFest adventure continues with a 5th edition.

German :

Der Verein Cantal Crossbones, der von Christophe und Ernault getragen wird, präsentiert das FuriosFest. Ein zweitägiges Rock-Metal-Musikfestival. Das unglaubliche Abenteuer des FuriosFests geht mit der 5.

Italiano :

L’associazione Cantal Crossbones, guidata da Christophe ed Ernault, presenta il FuriosFest. Un festival di musica rock metal di 2 giorni. L’incredibile avventura del FuriosFest continua con la quinta edizione.

Espanol :

La asociación Cantal Crossbones, dirigida por Christophe y Ernault, presenta FuriosFest. Un festival de música rock metal de 2 días de duración. La increíble aventura del FuriosFest continúa con una 5ª edición.

