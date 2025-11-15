FESTIVAL FUTURING TREMPLIN JEUNES TALENTS Carcassonne
37 Rue Trivalle Carcassonne Aude
Début : 2025-11-15 20:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Entièrement gratuit, ce festival fête sa 15ème édition en 2025, et se déroulera sur 1 après-midi et 3 soirées, dont 2 au Chapeau Rouge
– Soirée musique Classique le samedi 8 novembre à partir de 19h Théâtre Jean-Alary
– Soirée Musiques Actuelles le samedi 15 novembre de 20h30 à 00h Chapeau Rouge
– Soirée DJ / MAO le samedi 22 novembre de 20h30 à 00h Chapeau Rouge
– Après-midi Battle Hip Hop le dimanche 9 novembre Théâtre Jean-Alary
Chaque année, la Ville de Carcassonne organise par le biais de son service Jeunesse le Festival FUTURING Tremplin Jeunes Talents afin de permettre à de jeunes artistes locaux de connaitre leurs premières expériences sur scène. Organisé en partenariat avec l’association One-One et le conservatoire de Carcassonne-Agglo, le Festival FUTURING propose des soirées thématiques autour de la variété française et internationale, du rap, de Battle Hip-Hop, de la musique classique, du slam ou du rock…
37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr
English :
Entirely free of charge, this festival celebrates its 15th edition in 2025, and will take place over 1 afternoon and 3 evenings, including 2 at Le Chapeau Rouge:
– Classical Music Evening on Saturday, November 8 from 7pm Théâtre Jean-Alary
– Contemporary Music Evening on Saturday, November 15 from 8:30 pm to midnight Chapeau Rouge
– DJ / MAO evening Saturday November 22 from 8:30 pm to midnight Chapeau Rouge
– Afternoon Hip Hop Battle on Sunday November 9 Théâtre Jean-Alary
Every year, the City of Carcassonne, through its Youth Department, organizes the « Festival FUTURING Tremplin Jeunes Talents » to give young local artists their first experience on stage. Organized in partnership with the One-One association and the Carcassonne-Agglo conservatory, the « FUTURING » Festival offers themed evenings featuring French and international variety, rap, hip-hop battles, classical music, slam and rock…
German :
Dieses völlig kostenlose Festival feiert 2025 seine 15. Ausgabe und findet an einem Nachmittag und drei Abenden statt, davon zwei im Chapeau Rouge
– Klassischer Musikabend am Samstag, den 8. November ab 19 Uhr Jean-Alary-Theater
– Abend für aktuelle Musik am Samstag, den 15. November von 20.30 bis 00.00 Uhr Chapeau Rouge
– DJ / CAM-Abend am Samstag, den 22. November von 20.30 bis 00 Uhr Chapeau Rouge
– Hip Hop Battle-Nachmittag am Sonntag, den 9. November Jean-Alary-Theater
Jedes Jahr organisiert die Stadt Carcassonne über ihre Jugendabteilung das « Festival FUTURING Tremplin Jeunes Talents », um jungen lokalen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre ersten Erfahrungen auf der Bühne zu sammeln. Das Festival « FUTURING » wird in Zusammenarbeit mit dem Verein One-One und dem Konservatorium von Carcassonne-Agglo organisiert und bietet Themenabende rund um französische und internationale Musik, Rap, Hip-Hop Battle, klassische Musik, Slams oder Rock….
Italiano :
Interamente gratuito, questo festival celebra la sua 15a edizione nel 2025 e si svolgerà in 1 pomeriggio e 3 serate, di cui 2 allo Chapeau Rouge:
– Serata di musica classica sabato 8 novembre dalle 19.00 Théâtre Jean-Alary
– Serata di musica contemporanea sabato 15 novembre dalle 20.30 a mezzanotte Chapeau Rouge
– Serata DJ / MAO sabato 22 novembre dalle 20.30 a mezzanotte Chapeau Rouge
– Battaglia Hip Hop pomeridiana domenica 9 novembre Théâtre Jean-Alary
Ogni anno, la città di Carcassonne, attraverso il suo Dipartimento della Gioventù, organizza il « Festival FUTURING Tremplin Jeunes Talents » per dare ai giovani artisti locali un primo assaggio di performance dal vivo. Organizzato in collaborazione con l’associazione One-One e il conservatorio di Carcassonne-Agglo, il Festival FUTURING propone serate a tema di varietà francese e internazionale, rap, battaglie hip-hop, musica classica, slam e rock…
Espanol :
Totalmente gratuito, este festival celebra su 15ª edición en 2025, y se desarrollará a lo largo de 1 tarde y 3 noches, 2 de ellas en el Chapeau Rouge:
– Velada de música clásica el sábado 8 de noviembre a partir de las 19:00 h Teatro Jean-Alary
– Velada de música contemporánea el sábado 15 de noviembre de 20:30 a 24:00 horas Chapeau Rouge
– Velada DJ / MAO el sábado 22 de noviembre de 20.30 h a medianoche Chapeau Rouge
– Tarde Hip Hop Battle el domingo 9 de noviembre Teatro Jean-Alary
Cada año, el Ayuntamiento de Carcasona, a través de su Concejalía de Juventud, organiza el « Festival FUTURING Tremplin Jeunes Talents » para ofrecer a los jóvenes artistas locales una primera toma de contacto con el espectáculo en vivo. Organizado en colaboración con la asociación One-One y el conservatorio de Carcasona-Agglo, el Festival FUTURING propone veladas temáticas de variedades francesas e internacionales, rap, batallas de hip-hop, música clásica, slam y rock…
