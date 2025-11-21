Festival G.I.F Impro 8ème édition MJC Bazin Nancy

Festival G.I.F Impro 8ème édition

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Vendredi 2025-11-21 17:00:00

fin : 2025-11-22 23:59:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

Le Générateur d’Impros Festives, c’est une manière de partager des spectacles, des jeux, un verre, de la musique, des ateliers et surtout de la bonne humeur!

Festival d’Improvisation place à l’éphémère ! Un lien unique entre les troupes de Nancy et d’ailleurs pour découvrir l’Art de l’imprévu. Le tout édulcoré avec blind test, ateliers, musique, street food “faite maison” et de quoi trinquer en mode bière et jus de fruits artisanaux !

Pouvoir donner de l’espace à des concepts nouveaux et en marge de ce qu’on a pour habitude de voir en impro. Faire se rencontrer des joueurs de différents horizons et mettre en valeur la richesse du théâtre d’improvisation c’est ça la 8ème édition du GIF.

Vendredi

– 19h | MIME SYNCH (JEU)

– 20h | DESTIN (SPECTACLE)

– 21h15 | SAUVAGES (SPECTACLE)

– 22h30 | MYTHOS (SPECTACLE)

AFTER KARAOKÉ

Samedi

– 17h | QUELLE AVENTURE ? version familiale (SPECTACLE)

– 19h | BANAL (SPECTACLE)

– 19h45 | LOBO EL & COTCHEI (RAP IMPROVISÉ)

– 20h30 | À TABLE ! (SPECTACLE)

– 21h15 | POP GAME (JEU)

– 21h45 | QUELLE AVENTURE ? (SPECTACLE)

– 23h | BOLAS (INTERMÈDE)

– 23h30 | YOU DON’T KNOW WHAT ! (SPECTACLE)

AFTER

Dimanche

– 15h | LA RELÈVE (SPECTACLE)

– 16h | GOÛTER (OFFERT)

– 16h30 | FILM EN CARTON (SPECTACLE)

Du rire, des rencontres, de la légèreté, des imprévus, de l’amour, des jeux et tant d’autres choses encore ce weekend, c’est 12 spectacles qui seront présentés avec des concepts réunissant des personnes d’un peu partout et surtout d’ailleurs pour donner à chacun de quoi passer un bon moment.

Le Générateur d’Impros Festives Une manière de montrer à quel point l’improvisation est interactive et dépend de l’instant. Montrer aux gens ce qu’elle peut être un saut dans le vide, une bonne gifle, une chute tout en douceur, un plongeon élégant ou même une bonne grosse bûche… même si nous avons souvent l’idée de là où nous voulons aller, nous ne savons jamais réellement ce que sera finalement la suite.

RESTAURATION SUR PLACE >>> tout fait maison (mafé, dahl, soupe et gâteaux) y en aura pour tous les goûts + de quoi se désaltérer (jus de fruits artisanaux, bières artisanales). La bonne humeur ne s’improvise pas ? Venez donc en prendre une dose et en partager avec nous !

Des spectacles et de la bonne humeur sous toutes ses formes (jeux, musique, à manger et à boire). Le GIF c’est un festival dont la suite s’écrit grâce à vous.

3 jours 12 spectacles différents pass disponibles, réservations en ligne.Tout public

MJC Bazin 47 rue Henri Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 17 46 30 98 info@mjcbazin.com

English :

The Générateur d’Impros Festives is a way of sharing shows, games, drinks, music, workshops and, above all, good humor!

Festival d’Improvisation: place à l’éphémère! A unique link between troupes from Nancy and elsewhere to discover the art of the unexpected. All sweetened with blind tests, workshops, music, homemade street food? and a toast to craft beer and fruit juices!

To be able to give space to new concepts outside of what we’re used to seeing in improv. Bringing together players from different backgrounds and showcasing the richness of improvisational theater: that’s what the 8th edition of GIF is all about.

Friday

– 7pm | MIME SYNCH (GAME)

– 8pm | DESTIN (SPECTACLE)

– 9:15pm | SAUVAGES (SHOW)

– 10:30pm | MYTHOS (SHOW)

AFTER KARAOKÉ

Saturday

– 5pm | WHAT AN ADVENTURE? family version (SHOW)

– 7pm | BANAL (SHOW)

– 7:45pm | LOBO EL & COTCHEI (IMPROVISED RAP)

– 8:30pm | À TABLE (SHOW)

– 9:15pm | POP GAME (GAME)

– 9:45pm | QUELLE AVENTURE ? (SHOW)

– 11:00 pm | BOLAS (INTERMEDIATE)

– 11:30pm | YOU DON’T KNOW WHAT! (SHOW)

AFTER

Sunday

– 3pm | LA RELÈVE (SHOW)

– 4pm | TASTE (OFFERED)

– 4:30 pm | CARDBOARD FILM (SHOW)

Laughter, encounters, light-heartedness, the unexpected, love, games and so much more: this weekend, 12 shows will be presented with concepts bringing together people from all over the world to give everyone something to enjoy.

Le Générateur d’Impros Festives A way of showing just how interactive and moment-dependent improvisation can be. Showing people what it can be: a leap into the void, a good slap, a smooth fall, an elegant dive or even a good big log… even if we often have an idea of where we want to go, we never really know what the outcome will be.

ON-SITE RESTAURANTS >>> everything homemade (mafé, dahl, soup and cakes) with something for everyone + something to quench your thirst (homemade fruit juices, homemade beers). You can’t improvise a good mood? Come and get a dose and share it with us!

Shows and fun in all its forms (games, music, food and drink). GIF is a festival whose continuation is written thanks to you.

3 days 12 shows: different passes available, book online.

German :

Der Festive Impros Generator ist eine Möglichkeit, Aufführungen, Spiele, Getränke, Musik, Workshops und vor allem gute Laune zu teilen!

Improvisationsfestival: Platz für die Vergänglichkeit! Eine einzigartige Verbindung zwischen Truppen aus Nancy und anderen Orten, um die Kunst des Unvorhergesehenen zu entdecken. Das Ganze wird versüßt durch: Blindtests, Workshops, Musik, Streetfood, hausgemachtes Essen, Bier und Fruchtsäfte aus eigener Herstellung!

Raum für neue Konzepte zu schaffen, die sich von den üblichen Improvisationen abheben. Die 8. Ausgabe des GIF soll Spieler aus verschiedenen Bereichen zusammenbringen und den Reichtum des Improvisationstheaters hervorheben.

Freitag

– 19 Uhr | MIME SYNCH (SPIEL)

– 20 Uhr | DESTIN (SPIEL)

– 21:15 Uhr | SAUVAGES (SPIEL)

– 22.30 Uhr | MYTHOS (SPIEL)

AFTER KARAOKE

Samstag

– 17:00 Uhr | WELCHES ABENTEUER? Familienversion (SPECTACLE)

– 19:00 Uhr | BANAL (SPECTACLE)

– 19:45 Uhr | LOBO EL & COTCHEI (IMPROVISIERTER RAP)

– 20.30 Uhr | À TABLE! (SPECTACLE)

– 21.15 Uhr | POP GAME (SPIEL)

– 21.45 Uhr | QUELLE AVENTURE ? (SPIEL)

– 23:00 Uhr | BOLAS (Zwischenspiel)

– 23:30 Uhr | YOU DON’T KNOW WHAT! (SPECTACLE)

AFTER

Sonntag

– 15 Uhr | LA RELÈVE (SPECTACLE) (Aufführung)

– 16:00 Uhr | GOSTTER (ANGEBOTEN)

– 16:30 Uhr | FILM IN KARTON (SPIEL)

Lachen, Begegnungen, Leichtigkeit, Unvorhergesehenes, Liebe, Spiele und so viel mehr: An diesem Wochenende werden 12 Shows mit Konzepten präsentiert, die Menschen von überall und vor allem von anderswo zusammenbringen, um jedem etwas zu bieten, womit er eine gute Zeit verbringen kann.

Der Festliche Impro-Generator Eine Möglichkeit zu zeigen, wie interaktiv Improvisation ist und wie sehr sie vom Moment abhängt. Den Leuten zeigen, was sie sein kann: ein Sprung ins Leere, eine Ohrfeige, ein sanfter Fall, ein eleganter Sprung ins kalte Wasser oder sogar ein großer Holzklotz.

RESTAURATION VOR ORT >>> alles hausgemacht (Mafe, Dahl, Suppe und Kuchen), für jeden Geschmack etwas dabei + Erfrischungsgetränke (handgemachte Fruchtsäfte, handgemachtes Bier). Gute Laune kann man nicht improvisieren? Holen Sie sich eine Dosis davon und teilen Sie sie mit uns!

Es gibt Aufführungen und gute Laune in all ihren Formen (Spiele, Musik, Essen und Trinken). Das GIF ist ein Festival, dessen Fortsetzung dank Ihrer Hilfe geschrieben wird.

3 Tage 12 Aufführungen: verschiedene Pässe erhältlich, Online-Reservierungen.

Italiano :

Il Générateur d’Impros Festives è un modo per condividere spettacoli, giochi, bevande, musica, laboratori e, soprattutto, buon umore!

Festival dell’Improvvisazione: tempo per l’effimero! Un legame unico tra compagnie di Nancy e di altri paesi per scoprire l’arte dell’imprevisto. Il tutto addolcito da: prove al buio, laboratori, musica, cibo di strada fatto in casa e brindisi con birra e succhi di frutta fatti in casa!

Per poter dare spazio a nuovi concetti al di fuori di ciò che siamo abituati a vedere nell’improvvisazione. Riunire attori di diversa provenienza e mostrare la ricchezza dell’improvvisazione teatrale: questo è l’obiettivo dell’ottava edizione del GIF.

Venerdì

– 19:00 | MIME SYNCH (GIOCO)

– 20.00 | DESTIN (spettacolo)

– 21.15 | SAUVAGES (SPETTACOLO)

– 22.30 | MYTHOS (SPETTACOLO)

DOPO KARAOKÉ

Sabato

– 17.00 | CHE AVVENTURA? versione per famiglie (SPETTACOLO)

– 19.00 | BANAL (SPETTACOLO)

– 19.45 | LOBO EL & COTCHEI (RAP IMPROVVISO)

– 20.30 | À TABLE (SPETTACOLO)

– 21:15 | POP GAME (GIOCO)

– 21:45 | CHE AVVENTURA? (SHOW)

– 23:00 | BOLAS (INTERMEDIO)

– 23:30 | TU NON SAI COSA! (SPETTACOLO)

DOPO

Domenica

– 15:00 | LA RELÈVE (SPETTACOLO)

– 16.00 | GUSTO (GRATUITO)

– 16.30 | FILM IN CARTONE (SPETTACOLO)

Risate, incontri, spensieratezza, imprevisti, amore, giochi e molto altro ancora: questo fine settimana verranno presentati 12 spettacoli con concetti che riuniscono persone di ogni luogo e soprattutto di altri luoghi per dare a tutti qualcosa da gustare.

Le Générateur d’Impros Festives Un modo per mostrare quanto sia interattiva l’improvvisazione e quanto dipenda dal momento. Mostrare alla gente cosa può essere: un salto nel vuoto, un bel ceffone, una caduta dolce, un tuffo elegante o anche un bel troncone… anche se spesso abbiamo un’idea di dove vogliamo andare, non sappiamo mai veramente cosa succederà dopo.

CIBO IN SEDE >>> tutto fatto in casa (mafé, dahl, zuppa e torte) con qualcosa per tutti + qualcosa per dissetarsi (succhi di frutta fatti in casa, birre artigianali). Il buon umore non può essere improvvisato? Allora venite a prenderne una dose e condividetela con noi!

Ci saranno spettacoli e divertimento di ogni tipo (giochi, musica, cibo e bevande). GIF è un festival il cui futuro è scritto grazie a voi.

3 giorni 12 spettacoli: sono disponibili diversi abbonamenti, da prenotare online.

Espanol :

El Générateur d’Impros Festives es una forma de compartir espectáculos, juegos, bebidas, música, talleres y, sobre todo, ¡buen humor!

Festival de Improvisación: ¡la hora de lo efímero! Un vínculo único entre compañías de Nancy y de otros lugares para descubrir el arte de lo inesperado. Todo ello endulzado con: pruebas a ciegas, talleres, música, comida callejera casera… ¡y brindis con cerveza y zumos de frutas caseros!

Poder dar cabida a nuevos conceptos fuera de lo que estamos acostumbrados a ver en improvisación. Reunir a actores de distintas procedencias y mostrar la riqueza del teatro de improvisación: de eso trata la 8ª edición del GIF.

Viernes

– 19h | MIME SYNCH (JUEGO)

– 20.00 h | DESTIN (ESPECTÁCULO)

– 21.15 h | SAUVAGES (ESPECTÁCULO)

– 22.30 h | MYTHOS (ESPECTÁCULO)

DESPUÉS DE KARAOKE

Sábado

– 17.00 h | ¿QUÉ AVENTURA? versión familiar (ESPECTÁCULO)

– 19.00 h | BANAL (SHOW)

– 19.45 h | LOBO EL & COTCHEI (RAP IMPROVISADO)

– 20:30 | À TABLE (SHOW)

– 21:15 | POP GAME (JUEGO)

– 21:45 h | ¿QUÉ AVENTURA? (SHOW)

– 23:00 | BOLAS (INTERMEDIATE)

– 23:30 h | ¡NO SABES QUÉ! (ESPECTÁCULO)

DESPUÉS

Domingo

– 15h | LA RELÈVE (ESPECTÁCULO)

– 16h00 | GUSTO (GRATUITO)

– 16h30 | CARDBOARD FILM (SHOW)

Risas, encuentros, desenfado, lo inesperado, amor, juegos y mucho más: este fin de semana se presentarán 12 espectáculos con conceptos que reúnen a gente de todas partes y, sobre todo, de otros lugares, para que todos disfruten.

Le Générateur d’Impros Festives Una forma de mostrar lo interactiva que es la improvisación y lo mucho que depende del momento. Mostrar a la gente lo que puede ser: un salto en el vacío, una buena bofetada, una caída suave, una zambullida elegante o incluso un buen gran tronco… aunque a menudo tengamos una idea de adónde queremos ir, nunca sabemos realmente lo que va a pasar después.

COMIDA EN EL LUGAR >>> todo casero (mafé, dahl, sopa y pasteles) con algo para todos los gustos + algo para saciar la sed (zumos de fruta caseros, cervezas artesanas). El buen humor no se improvisa.. ¡Pues venga a tomar una dosis y compártala con nosotros!

Habrá espectáculos y todo tipo de diversión (juegos, música, comida y bebida). El GIF es un festival cuyo futuro se escribe gracias a ti.

3 días 12 espectáculos: diferentes pases disponibles, reserva en línea.

L’événement Festival G.I.F Impro 8ème édition Nancy a été mis à jour le 2025-11-09 par DESTINATION NANCY