Festival « Gambsheim fait sa comédie » Gambsheim

Festival « Gambsheim fait sa comédie » Gambsheim vendredi 24 octobre 2025.

Festival « Gambsheim fait sa comédie »

8 Rue de la Dordogne Gambsheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-24 20:00:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

Date(s) :

2025-10-24

1ère édition « Gambsheim fait sa Comédie »

Festival de théâtre d’humour

• Vendredi 24 octobre 2025 à 20h00 « Il faut sauver papy » [comédie] Il veut aller en maison de retraite, sa petite-fille fait tout pour l’en empêcher !

• Samedi 25 octobre 2025 à 10h30 « Captain Recycle » [jeune public] Le super héros (maladroit) du tri sélectif

• Samedi 25 octobre 2025 à 20h00 Laurent ARNOULT [one man show] « L’important c’est l’essentiel »

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bar et petite restauration en soirée .

8 Rue de la Dordogne Gambsheim 67760 Bas-Rhin Grand Est +33 6 76 91 05 15 vincent.arnoult@mairie-gambsheim.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival « Gambsheim fait sa comédie » Gambsheim a été mis à jour le 2025-09-10 par Office de Tourisme du Pays Rhénan