Festival Gamineries Bal breton | Breiziloù Place des Ducs de Rohan Pontivy

Séance tout public.

Partager un moment festif de danse entre copains et copines, avec les papas et les mamans, les papis et les mamies… telle est la vocation du Breiziloù, grand bal breton qui réunit des enfants de toute la Bretagne.

Au programme, suivi d’un goûter

– Trio des Champs est une formation du pays gallo qui allie bonne humeur, bonne ambiance et rythmes endiablés…. Ils sauront faire résonner le plancher sur des airs de polkas, mazurkas, scottishes. À l’occasion des Bals Enfants, ils proposent aussi tout un répertoire de Danses-jeux pour les plus petits !

– Koulma et Loeiza ont commencé à chanter toutes petites en famille et ont continué en se perfectionnant lors de divers stages organisés par Ti ar Vro Gwened et Ti Douar Alre. En 2019 elles remportent le premier prix Kan ar Bobl et ont eu l’occasion de chanter dans divers fest-deiz et fest-noz. Elles continuent leur passion en apprenant de nouveaux chants pour le plus grand bonheur des danseurs.

– Heson, groupe audacieux, allie deux saxophones, baryton et soprano, accompagnés d’un accordéon diatonique et d’une batterie. Il se distingue par son appropriation des terroirs et son adaptation réussie des mélodies traditionnelles bretonnes, créant ainsi un univers musical où tradition et modernité se rencontrent.

Renseignements et réservations auprès de la confédération Kenleur.

Durée 3h. .

Place des Ducs de Rohan Palais des congrès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

