Festival Gamineries Les histoires de poches de Molly Biquette Rue du Couvent Cléguérec

Festival Gamineries Les histoires de poches de Molly Biquette

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec Morbihan

Séances scolaires.

Molly Biquette, vieille chèvre pleine de sagesse, nous raconte 3 courtes histoires où émergent des questions philosophiques à hauteur d’enfant. Comment je suis né·e ? Qu’est-ce qu’un·e ami·e ? Pourquoi sommes-nous différent·es ? Marionnette et marionnettiste partagent ici un moment de douce complicité et de malice.

En lien avec le spectacle, vendredi 13 février à 17h30 Atelier de manipulation Marionnettes en valise à partir de 3 ans.

À mi-chemin entre une conférence animée et un atelier de manipulation, Marionnettes en valise invite les petits et les grands à découvrir l’univers fascinant de la marionnette.

Renseignements et réservations auprès du Centre Culturel Perenn, à Cléguérec.

À partir de 3 ans | Durée 30min. .

Rue du Couvent Centre culturel Perenn Cléguérec 56480 Morbihan Bretagne +33 2 97 38 15 99

