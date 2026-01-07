Festival Gamineries Les mômes font leur cinéma L’Ourse et l’Oiseau Zone Saint-Niel Pontivy

Festival Gamineries Les mômes font leur cinéma L’Ourse et l’Oiseau

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-17 14:30:00

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2026-02-17

Séances tout public.

Programme de 4 courts-métrages.

Quatre ours, quatre contes, quatre saisons qu’ils soient immenses, ensommeillés ou gourmands, les ours savent aussi être tendres. À leurs côtés, un oisillon malicieux, un petit lapin friand de noisettes ou encore un oiseau sentimental vivent des aventures extraordinaires. Tout doucement, ils découvrent le bonheur d’être ensemble.

Séance suivie d’une animation réalisée par La Malette de Sophie.

Plus d’informations sur la séance sur le site internet du cinéma Rex de Pontivy.

À partir de 3 ans | Durée 41min | Achat des places au cinéma Rex. .

Zone Saint-Niel Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

