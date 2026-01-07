Festival Gamineries Trees for threes Conservatoire de Musique et de Danse Pontivy

Festival Gamineries Trees for threes

Conservatoire de Musique et de Danse 5 rue Kristen Noguès Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 20:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Séance tout public.

Ce concert mêle les œuvres du programme du trio (extraits de “the road not taken” de C. Pépin, duo de Danzi, trio de Mozart…) et les créations réalisées lors des ateliers avec les élèves de Musique et de Danse de Pontivy. Les compositions explorent la création musicale sous des formes diverses.

Renseignements et réservations auprès du Conservatoire de Musique et de Danse de Pontivy Communauté.

Durée 1h15. .

Conservatoire de Musique et de Danse 5 rue Kristen Noguès Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Festival Gamineries Trees for threes Pontivy a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté