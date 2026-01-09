Festival Gamineries Une histoire de soleil Médiathèque Espace Kenere Pontivy

Festival Gamineries Une histoire de soleil

Médiathèque Espace Kenere 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2026-02-10

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Séances en direction des assistantes maternelles.

Le soleil apparaît et disparaît dans ce spectacle où tout est en papier ! Entre des nuages grognons et une girafe curieuse, le soleil joue à cache-cache et rigole en secret. Mais un moustique bavard s’ajoute au tableau et va semer la panique dans la paisible savane…

Un spectacle chaleureux et intimiste qui s’écoute, se voit et se suit à travers un livre magique, une maquette animée et un livre géant en pop-up.

Dès 2 ans | Durée 30min | Sur inscription à la Médiathèque Espace Kenere. .

+33 2 97 39 00 61

