FESTIVAL GAROSNOW

Les Angles Pyrénées-Orientales

Tarif : 35 – 35 – 63

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 10:00:00

fin : 2026-01-10 06:00:00

Date(s) :

2026-01-09

Garosnow est un festival itinérant faisant escale depuis 9 ans dans les stations des Pyrénées pour y proposer des animations sur les pistes et en altitude la journée, ainsi que des concerts au cœur des stations en soirée. L’occasion de découvrir les …

.

Les Angles 66210 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

For the past 9 years, Garosnow has been touring the Pyrenean resorts, offering entertainment on the slopes and at altitude during the day, as well as concerts in the heart of the resorts in the evening. It’s an opportunity to discover …

