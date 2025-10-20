Festival Garosnow Village & station Saint-Lary-Soulan
Festival Garosnow Village & station Saint-Lary-Soulan vendredi 23 janvier 2026.
Festival Garosnow
Village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-25
2026-01-23
Week-end ultra festifs entre mix sur les pistes, afterskis et shows électro.
Programmation en cours .
English :
An ultra-festive weekend of on-track mixes, afterskis and electro shows.
German :
Ultrafestes Wochenende mit Mixen auf den Pisten, Afterskis und Elektro-Shows.
Italiano :
Un weekend ultra-festivo di mix sulle piste, afterskis e spettacoli electro.
Espanol :
Un fin de semana ultrafestivo de mezclas en las pistas, afterskis y espectáculos de electro.
