Festival Garosnow Village & station Saint-Lary-Soulan vendredi 23 janvier 2026.

Festival Garosnow

Village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

Week-end ultra festifs entre mix sur les pistes, afterskis et shows électro.

Programmation en cours .

Village & station SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 50 81

English :

An ultra-festive weekend of on-track mixes, afterskis and electro shows.

German :

Ultrafestes Wochenende mit Mixen auf den Pisten, Afterskis und Elektro-Shows.

Italiano :

Un weekend ultra-festivo di mix sulle piste, afterskis e spettacoli electro.

Espanol :

Un fin de semana ultrafestivo de mezclas en las pistas, afterskis y espectáculos de electro.

