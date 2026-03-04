Festival gastronómico de países francófonos, Alianza Francesa de Barranquilla, Perímetro Urbano Barranquilla
El próximo jueves 12 de marzo de 2026, la gastronomía se comparte por todos los espacios de la Alianza Francesa de Barranquilla, a partir de las 6:30 PM. Evento organizado por los estudiantes de la Alianza, quienes ponen a disposición de los participantes recetas representativas de los países francófonos presentes en todos los continentes.
Los platos son elaborados por los alumnos, quienes eligen entre la preparación de: platos fuertes y postres.
Alianza Francesa de Barranquilla Calle 52#54-75 Perímetro Urbano Barranquilla 080003 Localidad Norte – Centro Histórico Barranquilla Atlántico
Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie