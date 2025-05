FESTIVAL Gazoufest – Saint-Denis-d’Anjou, 13 juin 2025 10:00, Saint-Denis-d'Anjou.

Après une deuxième édition avec plus de 500 personnes, le festival Gazoufest revient les 13, 14, 15 juin 2025 à Saint-Denis-D’Anjou en Mayenne (53).

Le Gazoufest est un festival de musiques et d’arts regroupant une programmation musicale, éclectique et émergente, des artistes exposant·es, des tables rondes, conférences, ateliers et jeux en pleine nature.

Mais c’est aussi trois jours exceptionnels de fête, de rencontres et de régalades culinaires !

Une des valeurs principales du Gazoufest est d’accueillir des artistes émergent·es du Grand Ouest ; nous ne pouvions respecter nos valeurs environnementales et éthiques en accueillant des têtes d’affiche qui feraient venir énormément de monde ou en présentant une programmation internationale qui grossirait largement notre empreinte carbone.

Un large choix de restauration maison, locale, bio, végétarienne et végan est disponible de 10h à 2h00. Un bar proposant des boissons locales est également présent sur toute la durée du festival (CB ou espèce accepté).

Les petits-déjeuner seront également proposés à toutes et tous.

Tarif de 15 à 40 € (voir billetterie du site) .

