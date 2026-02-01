Festival Génération(s) Mystères Animation jeux de société Enquête à résoudre Illiers-Combray

Festival Génération(s) Mystères Animation jeux de société Enquête à résoudre

6 Avenue des Gloriettes Illiers-Combray Eure-et-Loir

Début : 2026-02-18 14:30:00

fin : 2026-02-18 16:30:00

2026-02-18

Venez résoudre l’enquête à l’animation Jeux de société, à la Médiathèque Intercommunale d’Illiers-Combray, dans le cadre de la 3ème édition du festival des médiathèques Génération(s) Mystères . A partir de 6 ans.

Les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray s’unissent pour organiser un festival mystérieux, le festival Génération(s) Mystères , du 13 au 28 février.

Durant deux semaines, le public pourra participer à des ateliers, rencontres, jeux, et autres activités en immersion dans l’univers du mystère. En parallèle, trois expositions dans les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray prolongeront l’expérience.

+33 2 37 24 17 85

English :

Come and solve the mystery at the board games animation, at the Médiathèque Intercommunale d’Illiers-Combray, as part of the 3rd edition of the Génération(s) Mystères media library festival. Ages 6 and up.

