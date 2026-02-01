Festival Génération(s) Mystères Atelier Champs de fleurs

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-14 11:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Venez participer à l’atelier Champ de fleurs , à la Médiathèque de Bailleau-le-Pin, dans le cadre de la 3ème édition du festival des médiathèques Génération(s) Mystères . A partir de 7 ans.

Les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray s’unissent pour organiser un festival mystérieux, le festival Génération(s) Mystères , du 13 au 28 février.

Durant deux semaines, le public pourra participer à des ateliers, rencontres, jeux, et autres activités en immersion dans l’univers du mystère. En parallèle, trois expositions dans les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray prolongeront l’expérience.

Gratuit. .

4 Rue de l’Église Bailleau-le-Pin 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 35 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and take part in the Champ de fleurs workshop, at the Médiathèque de Bailleau-le-Pin, as part of the 3rd edition of the Génération(s) Mystères media library festival. Ages 7 and up.

L’événement Festival Génération(s) Mystères Atelier Champs de fleurs Bailleau-le-Pin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT ENTRE BEAUCE ET PERCHE