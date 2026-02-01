Festival Génération(s) Mystères Rencontre et visite guidée de l’exposition du Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de Loire Fontaine-la-Guyon

Festival Génération(s) Mystères Rencontre et visite guidée de l’exposition du Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de Loire

2 Rue Charles Péguy Fontaine-la-Guyon Eure-et-Loir

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-17 15:00:00

2026-02-17

Venez profiter de la visite guidée de l’exposition du Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de Loire, à la bibliothèque de Fontaine-la-Guyon, dans le cadre de la 3ème édition du festival des médiathèques Génération(s) Mystères . A partir de 11 ans.

Les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Courville-sur-Eure, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray s’unissent pour organiser un festival mystérieux, le festival Génération(s) Mystères , du 13 au 28 février.

Durant deux semaines, le public pourra participer à des ateliers, rencontres, jeux, et autres activités en immersion dans l’univers du mystère. En parallèle, trois expositions dans les médiathèques de Bailleau-le-Pin, Fontaine-la-Guyon et Illiers-Combray prolongeront l’expérience.

+33 6 41 21 44 00

Enjoy a guided tour of the Fonds Régional d’Art Contemporain du Centre-Val de Loire exhibition at the Fontaine-la-Guyon library, as part of the 3rd edition of the Génération(s) Mystères media library festival. Ages 11 and up.

