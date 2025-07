Festival Giga Folie Rue Jean Bourgeois Ancerville

Festival Giga Folie Rue Jean Bourgeois Ancerville samedi 12 juillet 2025.

Festival Giga Folie

Rue Jean Bourgeois Gymnase Ancerville Meuse

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-07-12 10:00:00

fin : 2025-07-13 17:00:00

2025-07-12 2025-07-13

Journée Jeu Vidéo et jeu de société

Prévention sur les addictions et les préjugés autour du jeu vidéo

Conférences

Soirée tournoi Smash Bros

Gymnase Intercomunal d’Ancerville

Espace boutique

En accès libre et gratuit. Buvette et restauration sur place

En partenariat avec les Micro Folies du Grand EstTout public

Rue Jean Bourgeois Gymnase Ancerville 55170 Meuse Grand Est +33 6 13 49 22 80

English :

Video Games and Board Games Day

Prevention of addictions and prejudices surrounding video games

Conferences

Smash Bros tournament evening

Gymnase Intercomunal d?Ancerville

Store area

Free access. Refreshments and food on site

In partnership with Micro Folies du Grand Est

German :

Tag Videospiel und Gesellschaftsspiel

Prävention von Süchten und Vorurteilen rund um das Thema Videospiele

Vorträge

Abend Turnier Smash Bros

Interkomunale Sporthalle in Ancerville

Ladenbereich

Bei freiem Zugang und kostenlos. Getränke und Speisen vor Ort

In Partnerschaft mit den Micro Folies du Grand Est

Italiano :

Giornata dei videogiochi e dei giochi da tavolo

Prevenzione delle dipendenze e dei pregiudizi legati ai videogiochi

Conferenze

Serata del torneo di Smash Bros

Palestra intercomunale di Ancerville

Area negozi

Accesso libero. Rinfreschi e cibo in loco

In collaborazione con le Micro Folies du Grand Est

Espanol :

Día de los videojuegos y juegos de mesa

Prevención de adicciones y prejuicios en torno a los videojuegos

Conferencias

Tarde de torneos de Smash Bros

Gimnasio Intercomunal de Ancerville

Zona de tiendas

Acceso libre. Refrescos y comida in situ

En colaboración con Micro Folies du Grand Est

