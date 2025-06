Festival Gliss’ & Fun Joli Paddock Hostun 28 juin 2025 07:00

Drôme

Festival Gliss’ & Fun Joli Paddock 176 Chemin Du Bois Perce Hostun Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Pour fêter ses 1 an, Joli Paddock t’invite à une journée unique inspirée des paddocks de course combinant challenge, ambiance festive et animations immersives.

.

Joli Paddock 176 Chemin Du Bois Perce

Hostun 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 47 10 hpoudrel@jolipaddock.com

English :

To celebrate its 1st anniversary, Joli Paddock invites you to a unique day inspired by racing paddocks, combining challenge, festive atmosphere and immersive entertainment.

German :

Um sein einjähriges Bestehen zu feiern, lädt Joli Paddock dich zu einem einzigartigen Tag im Fahrerlager ein, der Herausforderungen, eine festliche Atmosphäre und immersive Animationen kombiniert.

Italiano :

Per celebrare il suo 1° anniversario, Joli Paddock vi invita a una giornata unica ispirata al paddock delle corse, che unisce sfida, atmosfera festosa e intrattenimento coinvolgente.

Espanol :

Para celebrar su 1er aniversario, Joli Paddock le invita a una jornada única inspirada en el paddock de carreras, que combina desafío, ambiente festivo y entretenimiento envolvente.

L’événement Festival Gliss’ & Fun Hostun a été mis à jour le 2025-06-21 par Valence Romans Tourisme