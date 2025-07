Festival Gliss’festival Barneville-Carteret

Festival Gliss’festival Barneville-Carteret samedi 12 juillet 2025.

Festival Gliss’festival

Boulevard Maritime Barneville-Carteret Manche

Début : Samedi Samedi 2025-07-12 09:30:00

fin : 2025-07-13 19:00:00

2025-07-12

Week-end de la glisse à Barneville-Carteret.

Au programme Show, initiations et animations.

Le programme plus détaillé sur ce lien https://maunakea.fr/wp-content/uploads/2025/06/Programme-BGF25-BD.pdf

Boulevard Maritime Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie

English : Festival Gliss’festival

Winter sports weekend in Barneville-Carteret.

On the program: Show, initiations and entertainment.

For more details, click here: https://maunakea.fr/wp-content/uploads/2025/06/Programme-BGF25-BD.pdf

German :

Wochenende des Gleitens in Barneville-Carteret.

Auf dem Programm: Show, Einführungen und Animationen.

Das detailliertere Programm unter diesem Link: https://maunakea.fr/wp-content/uploads/2025/06/Programme-BGF25-BD.pdf

Italiano :

Weekend di sport sulla neve a Barneville-Carteret.

In programma: spettacolo, lezioni introduttive e intrattenimento.

Per tutti i dettagli del programma, cliccate qui: https://maunakea.fr/wp-content/uploads/2025/06/Programme-BGF25-BD.pdf

Espanol :

Fin de semana de deportes de nieve en Barneville-Carteret.

En el programa: Espectáculo, clases de iniciación y animación.

Para conocer todos los detalles del programa, pulse aquí: https://maunakea.fr/wp-content/uploads/2025/06/Programme-BGF25-BD.pdf

