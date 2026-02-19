Festival Go Ba’s Parc Bignon Bourbon-l’Archambault

Festival Go Ba’s

Parc Bignon Boulevard Jean Bignon Bourbon-l’Archambault Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-21

Le festival Go Ba’s, c’est chaque année un rendez-vous immanquable pour toute la famille, les amis…

Il y en a pour tous les goûts.

Avec Wazoo , La Rif et nos men , le vendredi

Avec Luiza et colt , le samedi, et d’autres artistes à venir…

.

Parc Bignon Boulevard Jean Bignon Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 12 63 golesjeuns@gmail.com

English :

Every year, the Go Ba’s festival is an unmissable event for the whole family and friends…

There’s something for everyone.

With Wazoo , La Rif et nos men , on Friday

With Luiza and colt on Saturday, and more artists to come…

