Festival Go Ba’s Parc Bignon Bourbon-l’Archambault
Festival Go Ba’s Parc Bignon Bourbon-l’Archambault vendredi 21 août 2026.
Festival Go Ba’s
Parc Bignon Boulevard Jean Bignon Bourbon-l’Archambault Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-21
Le festival Go Ba’s, c’est chaque année un rendez-vous immanquable pour toute la famille, les amis…
Il y en a pour tous les goûts.
Avec Wazoo , La Rif et nos men , le vendredi
Avec Luiza et colt , le samedi, et d’autres artistes à venir…
.
Parc Bignon Boulevard Jean Bignon Bourbon-l’Archambault 03160 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 67 12 63 golesjeuns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Every year, the Go Ba’s festival is an unmissable event for the whole family and friends…
There’s something for everyone.
With Wazoo , La Rif et nos men , on Friday
With Luiza and colt on Saturday, and more artists to come…
L’événement Festival Go Ba’s Bourbon-l’Archambault a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de tourisme du Bocage bourbonnais