Festival GONDREVILLE EST LUDIQUE Gondreville

Festival GONDREVILLE EST LUDIQUE

23 Rue du Gué Gondreville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Festival autour des jeux de société avec une centaine de tables dédiées aux jeux de société tables éditeurs, zone proto, dédicaes…

Animations Jeu de rôle, Murder Party, jeu d’épées, Tournois de Jeux de société.

Espace de vente de jeux avec le partenaire La Caverne du Gobelin.

Espace réservé aux 0 à 3 ans également.

Buvette et restauration sur place.

Vide grenier du Geek le dimanche de 10h00 à 13h30Tout public

23 Rue du Gué Gondreville 54840 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 77 48 50 52

English :

Board game festival with around 100 tables dedicated to board games: publisher tables, proto zone, signing sessions…

Animations Role-playing games, Murder Party, swordplay, board game tournaments.

Game sales area with partner La Caverne du Gobelin.

Area also reserved for 0-3 year-olds.

Refreshments and catering on site.

Vide grenier du Geek on Sunday from 10:00 am to 1:30 pm

German :

Festival rund um Gesellschaftsspiele mit ca. 100 Tischen, die den Gesellschaftsspielen gewidmet sind: Verlagstische, Protobereich, Autogrammstunden…

Animationen Rollenspiele, Murder Party, Schwertkampf, Brettspielturniere.

Verkaufsbereich für Spiele mit dem Partner La Caverne du Gobelin.

Bereich auch für 0- bis 3-Jährige reserviert.

Getränke und Speisen vor Ort.

Vide grenier du Geek am Sonntag von 10.00 bis 13.30 Uhr

Italiano :

Festival dei giochi da tavolo con un centinaio di tavoli dedicati ai giochi da tavolo: tavoli degli editori, zona proto, sessioni di firme, ecc.

Attività Giochi di ruolo, Murder Party, giochi di spada, tornei di giochi da tavolo.

Area di vendita di giochi con il partner La Caverne du Gobelin.

Area riservata anche ai bambini da 0 a 3 anni.

Rinfreschi e cibo in loco.

Mercato delle pulci geek la domenica dalle 10.00 alle 13.30

Espanol :

Festival de juegos de mesa con un centenar de mesas dedicadas a los juegos de mesa: mesas de editores, zona proto, sesiones de firmas, etc.

Actividades Juegos de rol, Murder Party, esgrima, torneos de juegos de mesa.

Zona de venta de juegos con el socio La Caverne du Gobelin.

Zona reservada también para niños de 0 a 3 años.

Refrescos y comida in situ.

Rastro Geek el domingo de 10.00 a 13.30 h

