Festival Gospel-en-Bray Gournay-en-Bray
Festival Gospel-en-Bray Gournay-en-Bray lundi 10 novembre 2025.
Festival Gospel-en-Bray
Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-10
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-10
Pour cette nouvelle édition, le Festival Gospel-en-Bray vous propose de nombreuses animations dans le Pays de Bray exposition, cinéma, masterclass, concerts.
Cette année, Chimène Badi sera l’invitée d’honneur du festival au gymnase de l’Aulnaie de Gournay-en-Bray.
Le concert de clôture de Gospel-en-Bray verra l’éblouissante prestation du groupe By The Gospel River Qtet et la Maîtrise de Limay de Mantes la Jolie, avec le concert Congo-Mississipi créé par Emmanuel Pi Djob. Cent cinquante voix d’enfants accompagnent les 5 chanteurs et témoignent des combats toujours actuels pour la liberté. .
Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 55 11 41 africabom@gmail.com
English : Festival Gospel-en-Bray
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Gospel-en-Bray Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2025-10-20 par Seine-Maritime Attractivité