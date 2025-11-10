Festival Gospel-en-Bray Gournay-en-Bray

Pour cette nouvelle édition, le Festival Gospel-en-Bray vous propose de nombreuses animations dans le Pays de Bray exposition, cinéma, masterclass, concerts.

Cette année, Chimène Badi sera l’invitée d’honneur du festival au gymnase de l’Aulnaie de Gournay-en-Bray.

Le concert de clôture de Gospel-en-Bray verra l’éblouissante prestation du groupe By The Gospel River Qtet et la Maîtrise de Limay de Mantes la Jolie, avec le concert Congo-Mississipi créé par Emmanuel Pi Djob. Cent cinquante voix d’enfants accompagnent les 5 chanteurs et témoignent des combats toujours actuels pour la liberté. .

