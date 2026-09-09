Festival Gospel en Bray Gournay-en-Bray
lundi 9 novembre 2026 · Gournay-en-Bray
Informations pratiques
Gournay-en-Bray
Festival Gospel en Bray
Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-09
fin : 2026-11-29
Date(s) :
2026-11-09
Pour cette 17ème édition, le Festival Gospel en Bray vous propose de nombreuses animations dans le Pays de Bray !
PROGRAMME
Jeudi 19 novembre – 20h – Prix : entrée cinéma
Ciné débat au Cinéma les Écrans de Gournay-en-Bray autour du film « Rue Cases-Negres »
Vendredi 20 novembre – 19h – Gratuit
Conférence « Esclaves de la porte du non-retour » à Hodeng-Hodenger (Salle des fêtes)
Mardi 24 novembre – 20h – 10€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Conférence / Concert « Évolution de la musique gospel à Forges-les-Eaux (Théâtre Municipal)
Première partie assurée par les classes de CHAM du collège Saint-Exupéry de Forges-les-Eaux
Vendredi 27 novembre – 20h – 20€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Concert « GOSPEL’TOGETHER » à Ferrières-en-Bray (Église)
Première partie assurée par une classe du collège Rollon de Gournay-en-Bray
Samedi 28 novembre – 20h – 20€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Concert « 144 United Voices for love » dirigé par Emma Lamadji et crée par Emmanuel Pi Djob à Gournay-en-Bray (Gymnase de l’Aulnaie)
Dimanche 29 novembre – 20h – 25€ / Gratuit pour les moins de 15 ans
Concert de Nicoletta à Gournay-en-Bray (Gymnase de l’Aulnaie)
Première partie assurée par le Choeur de Gospel en Bray. .
Avenue des Aulnaies Gournay-en-Bray 76220 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 55 11 41 africaborn@gmail.com
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English : Festival Gospel en Bray
L’événement Festival Gospel en Bray Gournay-en-Bray a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme des 4 Rivières en Bray
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