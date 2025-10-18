Festival gourmand accords mets et vins Yenne

Festival gourmand accords mets et vins Yenne samedi 18 octobre 2025.

Festival gourmand accords mets et vins

Esplanade de la salle polyvalente Yenne Savoie

Les restaurateurs et viticulteurs labellisés Vignobles & Découvertes et d’autres partenaires s’associent au cœur de Yenne pour proposer différentes dégustations de mets et vins. Des accords à savourer en musique.

Esplanade de la salle polyvalente Yenne 73170 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 36 70 48 accueil@mairie-yenne.fr

English :

Vignobles & Découvertes-accredited restaurateurs, winemakers and other partners join forces in the heart of Yenne to offer a variety of food and wine tastings. Food and wine pairings to savor to music.

German :

Die mit dem Label Vignobles & Découvertes ausgezeichneten Restaurants und Winzer sowie andere Partner schließen sich im Herzen von Yenne zusammen, um verschiedene Verkostungen von Speisen und Weinen anzubieten. Diese Kombinationen können Sie bei Musik genießen.

Italiano :

I ristoratori e i viticoltori accreditati da Vignobles & Découvertes e altri partner uniscono le forze nel cuore di Yenne per offrire una serie di degustazioni di cibo e vino. Abbinate alla musica.

Espanol :

Los restauradores y viticultores acreditados por Vignobles & Découvertes y otros socios se unen en el corazón de Yenne para ofrecer una serie de degustaciones gastronómicas y vinícolas. Acompáñelas con música.

L’événement Festival gourmand accords mets et vins Yenne a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme de Yenne