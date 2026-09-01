Informations pratiques

Lunac

Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs

Le Paginet Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival Gourmand’ici, marché gourmand de producteurs à l’EHPAD le Paginet.

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Le Paginet Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

As part of the 5th edition of the Gourmand’ici Festival, a gourmet farmers’ market was held at the Paginet nursing home.

L’événement Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs Lunac a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)