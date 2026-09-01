Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs Lunac
vendredi 18 septembre 2026 · Lunac
Informations pratiques
Lunac
Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs
Le Paginet Lunac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Dans le cadre de la 5ème édition du Festival Gourmand’ici, marché gourmand de producteurs à l’EHPAD le Paginet.
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Le Paginet Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
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English :
As part of the 5th edition of the Gourmand’ici Festival, a gourmet farmers’ market was held at the Paginet nursing home.
L’événement Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs Lunac a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)