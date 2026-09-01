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AGENDA · Lunac

Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs Lunac

vendredi 18 septembre 2026 · Lunac

Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs Lunac

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Adresse
Le Paginet
Ville
12270 Lunac
Département
Aveyron
Tarif

Lunac

Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs

Le Paginet Lunac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Dans le cadre de la 5ème édition du Festival Gourmand’ici, marché gourmand de producteurs à l’EHPAD le Paginet.
  .

Le Paginet Lunac 12270 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00  contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

As part of the 5th edition of the Gourmand’ici Festival, a gourmet farmers’ market was held at the Paginet nursing home.

L’événement Festival Gourmand’Ici Marché gourmand de producteurs Lunac a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)