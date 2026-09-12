Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Festival Gourmand’Ici Menu Gourmand’ici

Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24

fin : 2026-09-24

Date(s) :

2026-09-24

Dans le cadre de la 5ème édition du festival Gourmand’Ici, le restaurant d’application du Lycée hôtelier Saint Joseph propose un menu aux saveurs locales réalisé par les élèves.

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Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

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English :

As part of the 5th edition of the Gourmand?Ici festival, the training restaurant at the Lycée hôtelier Saint Joseph is offering a menu featuring local flavors, prepared by the students.

L’événement Festival Gourmand’Ici Menu Gourmand’ici Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)