Festival Gourmand’Ici Menu Gourmand’ici Villefranche-de-Rouergue
jeudi 24 septembre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Festival Gourmand’Ici Menu Gourmand’ici
Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-09-24
fin : 2026-09-24
Date(s) :
2026-09-24
Dans le cadre de la 5ème édition du festival Gourmand’Ici, le restaurant d’application du Lycée hôtelier Saint Joseph propose un menu aux saveurs locales réalisé par les élèves.
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Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr
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English :
As part of the 5th edition of the Gourmand?Ici festival, the training restaurant at the Lycée hôtelier Saint Joseph is offering a menu featuring local flavors, prepared by the students.
L’événement Festival Gourmand’Ici Menu Gourmand’ici Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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