Festival Gourman’Dives Dives-sur-Mer
Festival Gourman’Dives Dives-sur-Mer samedi 25 avril 2026.
Festival Gourman’Dives
Place de la République Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 10:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
Date(s) :
2026-04-25 2026-04-26
La gastronomie locale et le terroir normand sont mis à l’honneur autour d’un marché et de démonstrations culinaires.
La gastronomie locale et le terroir normand sont mis à l’honneur autour d’un marché et de démonstrations culinaires.
Profitez d’un banquet avec animation musicale sous les halles à 19h30, sur réservation jusqu’au 20 avril.
Un cours de cuisine sera proposé le dimanche à 10h30. .
Place de la République Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival Gourman’Dives
Local gastronomy and Normandy’s terroir are the focus of a market and culinary demonstrations.
L’événement Festival Gourman’Dives Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Normandie Pays d’Auge
À voir aussi à Dives-sur-Mer (Calvados)
- Papote et tricote Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer 7 avril 2026
- Les P’tits cinés de Printemps Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer 8 avril 2026
- Concours de belote Espace Nelson Mandela Dives-sur-Mer 8 avril 2026
- Bébés lecteurs Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer 10 avril 2026
- [Saison culturelle] Théâtre Simone en aparté Rue de l’avenir Dives-sur-Mer 10 avril 2026