Festival Gourman’Dives

Place de la République Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 10:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

La gastronomie locale et le terroir normand sont mis à l’honneur autour d’un marché et de démonstrations culinaires.

La gastronomie locale et le terroir normand sont mis à l’honneur autour d’un marché et de démonstrations culinaires.

Profitez d’un banquet avec animation musicale sous les halles à 19h30, sur réservation jusqu’au 20 avril.

Un cours de cuisine sera proposé le dimanche à 10h30. .

Place de la République Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

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English : Festival Gourman’Dives

Local gastronomy and Normandy’s terroir are the focus of a market and culinary demonstrations.

L’événement Festival Gourman’Dives Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Normandie Pays d’Auge