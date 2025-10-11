FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Boumbal Les Gambettes L’Enclos du vieux-bourg Nozay
FESTIVAL GRAINES D'AUTOMNE Boumbal Les Gambettes
L'Enclos du vieux-bourg, 25 Rue du Vieux Bourg, Nozay, Loire-Atlantique
samedi 11 octobre 2025, 21:30:00
L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 21:30:00
2025-10-11
Spectacle de danse et bal
L’association Les Gambettes vous invite à partager un moment sous le signe de la danse petits et grands seront tantôt spectateur.ice.s de courtes chorégraphies contemporaines, tantôt participant.e.s guidé.e.s par des danseur.euse.s.
Un moment festif et convivial entre bal trad et boum, entre folk et world music.
Gratuit
Tout public
Entrée libre
Bar et restauration sur place .
L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Dance show and ball
German :
Tanzshow und Ball
Italiano :
Spettacolo di danza e ballo
Espanol :
Espectáculo de danza y baile
