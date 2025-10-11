FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Boumbal Les Gambettes L’Enclos du vieux-bourg Nozay

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Boumbal Les Gambettes L’Enclos du vieux-bourg Nozay samedi 11 octobre 2025.

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 21:30:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Spectacle de danse et bal

L’association Les Gambettes vous invite à partager un moment sous le signe de la danse petits et grands seront tantôt spectateur.ice.s de courtes chorégraphies contemporaines, tantôt participant.e.s guidé.e.s par des danseur.euse.s.

Un moment festif et convivial entre bal trad et boum, entre folk et world music.

Gratuit

Tout public

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

