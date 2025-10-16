FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Gérard Bricaud & Jean-Pierre Doucet Rue de la Gare Nozay

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Gérard Bricaud & Jean-Pierre Doucet Rue de la Gare Nozay jeudi 16 octobre 2025.

FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Gérard Bricaud & Jean-Pierre Doucet

Rue de la Gare Les Jardins de Juventa Nozay Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Histoires à rire et histoire d’une famille de carrier au pays de la pierre bleue

Nos conteurs ne sont pas professionnels mais sont bien rôdés à l’exercice. Ils ont à cœur de faire vivre cette tradition rurale et paysanne des veillées.

Raconter des histoires, faire rire, reprendre les mimiques de ces personnages croustillants réels ou imaginaires qui amusaient la galerie lors des rassemblements de la communauté villageoise.

Leur registre est riche et amusant, ils vous surprendront par la justesse de leurs interprétation.

Gratuit

Tout public

Sans réservations

Bar sur place .

Rue de la Gare Les Jardins de Juventa Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Laugh-out-loud stories about a quarry family in the land of blue stone

German :

Lachgeschichten und die Geschichte einer Steinbruchfamilie im Land des blauen Steins

Italiano :

Storie da ridere sulla famiglia di un cavatore nella terra della pietra azzurra

Espanol :

Historias para partirse de risa sobre la familia de un cantero en el país de la piedra azul

L’événement FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Gérard Bricaud & Jean-Pierre Doucet Nozay a été mis à jour le 2025-10-03 par Pays Erdre Canal Forêt