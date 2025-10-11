FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE L’anglais & ses invités L’Enclos du vieux-bourg Nozay

L'Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 20:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Concert de Régis Langlais

Pour les 30 ans du festival, “L’anglais”, enfant du pays et artiste majeur de la scène chanson Nantaise, revient avec un nouveau projet Beaux Jours . Toujours plus lumineux, comme une éclosion.

Ses compositions, arrangées en trio avec Jocelyn Lécuyer (La Galoupe, Cie Avis de Tempête), et Freddy Boisliveau (Des Lions Pour Des Lions, Monofocus) s’étalent sous nos oreilles dans une pop brute et soyeuse à la fois.

Et pour notre plus grand plaisir, Régis a convié des invités qui ont marqué son histoire… celle d’un territoire et la nôtre…

Gratuit

Tout public

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

