FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Les Semeurs de poésie et l’Objectif Durable L’Enclos du vieux-bourg Nozay samedi 11 octobre 2025.

Début : 2025-10-11 18:00:00

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Les Semeurs de poésie et l’Objectif Durable se sont associés pour vous présenter une exposition à double facette.

Peindre avec la lumière et peindre avec les mots. Deux modes d’expression qui se rejoignent ici, se confrontent aussi, se répondent sans doute, se complètent parfois et peut-être s’enrichissent mutuellement.

Certaines photos et certains textes évoquent de façon plus ou moins directe le thème du festival qui, pour ses 30 ans, s’affirme Vivant et résistant.

Nous espérons que cette exposition où se croisent les mots et les images vous donnera le plaisir de voir, d’entendre, de penser, de rêver… et de résister.

Gratuit

Tout public

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire

English :

Les Semeurs de poésie and Objectif Durable have joined forces to present a two-faceted exhibition.

German :

Les Semeurs de poésie und Objectif Durable haben sich zusammengetan, um Ihnen eine Ausstellung mit zwei Facetten zu präsentieren.

Italiano :

Les Semeurs de poésie e Objectif Durable hanno unito le forze per proporvi una mostra a due facce.

Espanol :

Les Semeurs de poésie y Objectif Durable han unido sus fuerzas para ofrecerle una exposición con dos facetas.

