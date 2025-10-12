FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Rêve L’Enclos du vieux-bourg Nozay

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Spectacle pour enfants par le Théâtre d’ici ou d’ailleurs

Mona est une petite fille qui ne veut jamais dormir, jusqu’au jour où passe le Marchand de Sable.

Il la conduira vers les rêves les plus fous. Mona y rencontrera des monstres en délégation qui refusent de faire peur aux enfants, un contrôleur de l’hygiène, une sorcière, un pirate, mais aussi Nyx, reine de la Nuit, diva du Disco !

Autant de songes pittoresques qui donnent envie de retourner bien vite sous la couette…

Participation gourmande ! ( Solide & Liquide )

A partir de 4 ans

Sur réservation auprès de l’office de tourisme Erdre Canal Forêt Accueil de Nozay .

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 60 46 99 00 accueil-nozay@erdrecanalforet.fr

English :

Children?s show by Théâtre d?ici ou d?ailleurs

German :

Kindervorstellung des Théâtre d’ici ou d’ailleurs (Theater von hier oder anderswo)

Italiano :

Spettacolo per bambini a cura di Théâtre d’ici ou d’ailleurs

Espanol :

Espectáculo para niños de Théâtre d’ici ou d’ailleurs

