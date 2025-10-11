FESTIVAL GRAINES D’AUTOMNE Revue 303 BD & Co L’Enclos du vieux-bourg Nozay

L’Enclos du vieux-bourg 25 Rue du Vieux Bourg Nozay Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 15:30:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Rencontre et exposition autour de L’appel du fleuve La Loire en bande dessinée , hors-série collectif de la revue 303.

Sous-titrée arts, recherches, créations , la revue 303 compte 40 ans de publications valorisant la diversité culturelle des Pays de la Loire. À l’heure où les coupes budgétaires de la Région menacent la structure, plusieurs de ses collaborateurs échangeront au sein d’une table ronde Jacques Cailleteau, fondateur historique de la revue, Bernard Renoux, auteur-photographe président de la publication, Laure Del Pino et Olivier Josso Hamel, auteurs de BD de Treffieux au sommaire de L’Appel du fleuve .

Table ronde au Bar à Mine samedi 11 octobre de 15h30 à 17h

Exposition à L’Enclos (transept droit) samedi 11 octobre à partir de 17h

Visite guidée et dédicaces de 17h à 18h

Une proposition de Brulos Le Zarzi, Campagn’art et l’Asphan

Gratuit

Tout public

Entrée libre

Bar et restauration sur place .

English :

Meeting and exhibition on L?appel du fleuve? La Loire en bande dessinée , a collective special issue of 303 magazine.

German :

Treffen und Ausstellung zum Thema L’appel du fleuve? La Loire en bande dessinée (Die Loire im Comic), kollektive Sonderausgabe der Zeitschrift 303.

Italiano :

Incontro e mostra intorno a L’appel du fleuve? La Loira a fumetti , numero speciale collettivo della rivista 303.

Espanol :

Encuentro y exposición en torno a L?appel du fleuve? El Loira en cómic , número especial colectivo de la revista 303.

